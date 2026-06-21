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Çorum'da otomobil ve tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 34 EN 0523 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda, Yozgat istikametinden Çorum yönüne seyir halindeki M.Ü. yönetimindeki 51 ABD 616 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü H.Ç. ile araçta bulunan M.D, B.G. ve E.N.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
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