Çorum'da aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çorum'da sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Hanife Coşgun'a çarptı. Ağır yaralanan Coşgun, hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil ise terkedilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hanife Coşgun (59), Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı içinde sürücüsü öğrenilemeyenotomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşgun, kurtarılamadı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kazaya karışan otomobil ise bir marketin otoparkında terkedilmiş halde bulundu. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.