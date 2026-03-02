Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'da Rıdvan A. yönetimindeki otomobil Akşemseddin Caddesi'nde yoldan çıkarak parka devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesinde yoldan çıkarak parka devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada parkta bulunan aydınlatma direği de zarar gördü.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk