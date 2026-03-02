Haberler

Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Rıdvan A. yönetimindeki otomobil Akşemseddin Caddesi'nde yoldan çıkarak parka devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesinde yoldan çıkarak parka devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada parkta bulunan aydınlatma direği de zarar gördü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

Aramco ağır yaralı! Hasarın boyutları uydu fotoğraflarında
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Dün üsleri ABD'ye açtı, İran vurunca bugün geri adım attı
'Nazi selamı' nedeniyle Tottenham'a ceza

"Nazi selamı" veren kulübün gözünün yaşına bakılmadı
İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

Aramco ağır yaralı! Hasarın boyutları uydu fotoğraflarında
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı