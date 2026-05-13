Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çorum-Sungurlu kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 06 LJU 94 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolunun 40. kilometresinde refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü ile araçta bulunan E.H.T, H.T, N.C. ve E.T, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
Trump ve Şi'den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

