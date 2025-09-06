Haberler

Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alaattin T. idaresindeki 19 DY 827 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Hatice T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
Yüksel Yıldırım yıldız golcüyü Samsunspor'a getiriyor

Yıldız golcüyü Samsunspor'a getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı

Gizli operasyon açığa çıktı! ABD, Kuzey Kore'ye asker çıkarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.