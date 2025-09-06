Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alaattin T. idaresindeki 19 DY 827 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Hatice T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.