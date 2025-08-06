Çorum'da Oto Galeride Çatı Yangını

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Çorum'daki Oto Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

ÇORUM'da Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir oto galeride çıkan çatı yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnönü Caddesi, Oto Galericiler Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre, M K.'ya ait oto galerinin çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yıldırım Beyazıt ATEŞ/ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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