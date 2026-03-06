Haberler

Çorum'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı

Çorum'un Dodurga ilçesinde ortaokul öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda öğrencilerin ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu öğrenmesi amacıyla okul idaresince sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla temin edilen yardım malzemeleri, öğrenciler tarafından kolilere aktarıldı.

Öğrenciler daha sonra yardım kolilerini okul idaresince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti.

Proje ile öğrencilere erken yaşta yardımlaşma bilinci kazandırılması amaçlandı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
