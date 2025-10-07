Haberler

Çorum'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, genç motosiklet sürücüsü tırla çarpışarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini doğruladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Recep Kaleli (21) idaresindeki 07 BGS 738 plakalı motosiklet, Sungurlu-Çorum kara yolu 5. kilometresinde, aynı istikamette seyreden A.E. idaresindeki 48 AHD 531 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün, kaza yeri yakınındaki dinlenme tesisinde çalıştığı, yaklaşık 2 hafta önce satın aldığı motosikletiyle işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
