Çorum'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Hayrettin G. ve yolcu Adliye B. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Hayrettin G. idaresindeki 19 AGG 076 plakalı motosiklet, Akşemseddin Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Adliye B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel