Haberler

Çorum'da mayıs ayında kar yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇORUM'un İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde, kar yağışı etkili oldu.

İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Karla birlikte yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken, ortaya güzel manzaralar çıktı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşü yüksek kesimleri etkiledi. Yetkililer, özellikle İskilip-Tosya yolu güzergahını kullanacak sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Haber-Kamera : Mehmet KABA / ÇORUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
500 kişilik ekip 17 saat aradı! Minik Melike sağ salim bulundu

500 kişilik ekip 17 saat aradı! Minik Melike'den sevindiren haber