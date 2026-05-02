Çorum'da mayıs ayında kar yağdı
ÇORUM'un İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde, kar yağışı etkili oldu.
İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Karla birlikte yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken, ortaya güzel manzaralar çıktı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşü yüksek kesimleri etkiledi. Yetkililer, özellikle İskilip-Tosya yolu güzergahını kullanacak sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı