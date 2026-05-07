Haberler

Yurtta kalan 77 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı

Yurtta kalan 77 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 77 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 35'i taburcu edildi, diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan 77 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Sungurlu ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, dün sabah karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Öğrencilerden 35'i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Diğer öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın nedeninin belirlenebilmesi için kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtildi. Yurtta yemeklerden ve sudan alınan numuneler, analiz için Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı

Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti

Telefonunu eline aldı, hayatının şokunu yaşadı