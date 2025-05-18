Çorum'da kayıp genç adam ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum'da kayıp genç adam ormanlık alanda ölü bulundu
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Çorum'da kayıp genç adam ormanlık alanda ölü bulundu
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Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Çorum'da, yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında jandarma ekipleri, Erdal Şen'i (45) Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu. Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çorum'un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapmıştı.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Şen'i bulmak için arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle açık arazide arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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