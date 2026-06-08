Çorum'da dağ yürüyüşü sırasında kaybolan kişi, helikopterle kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Çorum'da dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan bir vatandaşın Hava Kuvvetleri'nin Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bölgeye sevk edilen bir helikopterle kurtarılarak, hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşımız için zamana karşı yarış. Çorum ili Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan vatandaşımız için Hava Kuvvetlerimizin Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bir helikopter bölgeye sevk edildi. Kahraman pilotlarımız ve kurtarma ekiplerimiz tarafından sarp alandan başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine teslim edilerek Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı