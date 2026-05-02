Çorum'da kar ve yağmur etkili oldu

Çorum'da kar ve yağmur etkili oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu devam etti.

Yağışlar, Sungurlu, Oğuzlar, Laçin ve İskilip ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldü.

Sungurlu ilçesine bağlı Kertme köyü de kısa süreli beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları bir gün önce kaydedilen en yüksek 21 dereceden 8 dereceye kadar düştü.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte yağışlı hava 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek. 4 gün boyunca hava sıcaklığının en yüksek 13, en düşük 4 derece seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü