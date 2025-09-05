Haberler

Çorum'da İki Genç Kız Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Çorum'da İki Genç Kız Arasındaki Kavga Kanlı Bitti
Çorum'da husumet nedeniyle bir araya gelen iki genç kız arasında çıkan kavgada, 17 yaşındaki Ş.E.E. silahla yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili 16 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı.

Çorum'da iki genç kız arasında çıkan kavgada bir genç kız silahla vurularak yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16) konuşmak için Kent Park'ta buluştu.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabanca ile ateş ederek Ş.E.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
