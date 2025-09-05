Çorum'da İki Genç Kız Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Çorum'da iki genç kız arasında çıkan kavgada bir genç kız silahla vurularak yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16) konuşmak için Kent Park'ta buluştu.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabanca ile ateş ederek Ş.E.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.