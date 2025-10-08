Çorum'da Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çorum'da Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonu doğrultusunda eğitim sisteminin tüm boyutlarını değerlendirmek amacıyla Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmenler, okul güvenliği uzmanları, veli ve kantin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş dünyasından temsilciler olmak üzere 140 kişi katıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, burada yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun tüm kesimlerinin katkısını gerektiren dinamik bir süreç olduğunu belirterek, çalıştayda ortaya konulan fikir ve önerilerin kentin eğitim vizyonuna yön vereceğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da çalıştayın amacının yalnızca akademik başarıyı artırmak değil, öğrencilerin güvenliği, sağlığı ve sosyal-kültürel gelişimini de kapsayan bütüncül bir eğitim anlayışını hayata geçirmek olduğunu bildirdi.

Çalıştayda Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Özer, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitimde yeni yaklaşımlar" konulu sunum yaptı.

Ardından katılımcılar eğitimde bütüncül yaklaşım geliştirmek amacıyla oluşturulan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, din öğretimi, meslek liseleri, mesleki eğitim sektör temsilcileri, özel eğitim, sosyal-kültürel-sanatsal faaliyetler, spor eğitimi ve proje geliştirme başlıklarından oluşan 11 masa etrafında bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştay, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nail Yıldırım'ın genel değerlendirmesiyle sona erdi.