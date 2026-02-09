Haberler

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında mahkemelerce yakalama kararı bulunan 30 zanlı yakalandı. Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 30 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 2-9 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

