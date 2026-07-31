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Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.M.A. idaresindeki 38 BH 520 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu Kargın köyü yol ayrımında H.A'nın kullandığı 06 V 2005 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan S.A, Z.A. ve Y.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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