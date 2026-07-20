Haberler

Çorum'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Abdalata köyünde 23 yaşındaki Emre Dalyan, römorka buğday yüklediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dalyan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da buğday yüklemesi yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Abdalata köyünde yaşayan Emre Dalyan (23), helezonla römorka buğday yüklediği sırada akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Dalyan, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dalyan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi

Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu