Çorum'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Çorum'un Abdalata köyünde 23 yaşındaki Emre Dalyan, römorka buğday yüklediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dalyan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'da buğday yüklemesi yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.
Çorum merkeze bağlı Abdalata köyünde yaşayan Emre Dalyan (23), helezonla römorka buğday yüklediği sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Dalyan, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dalyan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk