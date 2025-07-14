Çorum'da Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde Hisarkavak köyü Bağyazı mevkisinde çıkan buğday ekili tarladaki yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1000 dönüm alan etkilendi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hisarkavak köyü Bağyazı mevkisinde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mecitözü ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1000 dönüm alanın etkilendiği ve ekiplerin yanı sıra köylülerin de traktörlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgeye gelen Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman da çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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