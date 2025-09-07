Çorum'da Balkondan Düşen Bebek Yoğun Bakımda
Çorum'da 1,5 yaşındaki bir bebek, evlerinin ikinci kat balkonundan düştü ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, K.A.Ö. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 39. Sokak'ta bulunan evlerinin ikinci kat balkonundan aşağı düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel