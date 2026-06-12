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Çorum'da balkondan düşen çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

Çorum'da balkondan düşen çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi
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Çorum'da bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki M.E.E., ambulans helikopterle Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Çorum'da bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Buharaevler Mahallesi Silimkent Caddesi'ndeki bir binanın 4. katındaki evlerinin balkonunda bulunan M.E.E. (5) dengesini kaybederek zemine düştü.

Çocuğunun düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Durumu ağır olan çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
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