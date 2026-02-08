Haberler

Çorum'da bağ evinde yangın

Çorum'da bağ evinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bağ evi tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Eskiekin Bağları mevkisinde, bir bağ evinde çıktı. Bağ evinden yükselen alevleri uzaktan fark eden vatandaşlar ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bağ evini saran alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bağ evi tamamen kullanılamaz hale geldi. yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı

İlk maçında hüsranı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Netanyahu'dan Washington hamlesi: Ziyaretini bir hafta öne aldı

Netanyahu apar topar ABD'ye gidiyor
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi

4 arkadaşına kurşun yağdırdı, böyle yakalandı
ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın