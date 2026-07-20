Haberler

Çorum'da alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da akrabalar arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli kaçtı.

Çorum'da akrabalar arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
12 ilde eş zamanlı operasyon! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...

Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

Milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Kupayı vermek için sahaya çıkan Donald Trump hayatının şokunu yaşadı

Kupayı vermek için sahaya çıkan Trump hayatının şokunu yaşadı
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı