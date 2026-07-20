Çorum'da alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da akrabalar arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli kaçtı.
Çorum'da akrabalar arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk