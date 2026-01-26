Haberler

Çorum'da aç kalan tilki kent merkezine indi

Güncelleme:
Çorum'un Dodurga ilçesinde, yiyecek bulamayan bir tilki, Esentepe Mahallesi'nde Millet Bahçesi çevresinde görüntülendi. Aç kalan tilkinin yiyecek aradığı değerlendiriliyor.

Çorum'da aç kalan bir tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Dodurga ilçesinde kırsal bölgede yiyecek bulamayan tilki, Esentepe Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi çevresinde görüldü.

Yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir müddet sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
