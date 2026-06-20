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Çorum'da YKS'nin ilk oturumu yapıldı

Çorum'da YKS'nin ilk oturumu yapıldı
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Çorum'da 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT gerçekleştirildi. 14 bin 327 adayın katıldığı sınavda veliler okul çevrelerinde bekledi.

Çorum'da, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav kapsamında adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

Çorum'da üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS kapsamında TYT'ye 14 bin 327, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 9 bin 465, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 831 aday katılıyor.

Sınav süresince okul çevrelerinde bekleyen veliler, çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
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