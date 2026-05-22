Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Zübeyde T. idaresindeki 35 AHT 102 plakalı otomobil ile Ali İ. B'nin kullandığı 19 AFF 546 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Yeni Osmancık kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mehri B, Nurdane Ş, Hülya K, Nahide G. ve Ali B. yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Osmancık istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
