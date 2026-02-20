Haberler

Çorum'da 180 litre kaçak alkol imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 500 bin TL değerindeki 180 litre kaçak alkol imha edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde belirli aralıklarla düzenlenen operasyonlar kapsamında ele geçirilen 180 litre kaçak alkol imha edildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirli aralıklarla yapılan operasyonlar sonucu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen 180 litre kaçak alkol ele geçirildi. El konulan alkoller, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi. Yakalanan kişiler hakkında da işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkole yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.

Haber - Kamera: Hasan ÇETİN / ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var