Çorum'da 15 Suçlu Yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme ve yağma gibi suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 9 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 6-13 Ekim'de çalışma yapıldı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 9 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
