Çorum'da 15 Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme ve yağma gibi suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 9 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 6-13 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, kasten öldürme ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 9 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
