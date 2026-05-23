Çorum'da dolu ve sağanak sele neden oldu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı evleri su basarken, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Alaca ilçesinda öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Büyükdona, Güllük, Bahçeli, Küçükdona ve Belpınar köylerinde dereler taştı, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Bazı evlerin bahçe ve zemin katlarını su bastı. Yağışın ardından köy yollarında su birikintileri oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Özellikle yeni ekilen ürünlerin bulunduğu alanlarda büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. İhbarların ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait kepçelerle dere yataklarında ve suyun yoğun aktığı noktalarda çalışma yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle sel sularının köylere daha fazla zarar vermesi önlendi. Köylerde yaşayan vatandaşlar, yağışın kısa sürede etkili olduğunu belirterek, dolunun ardından gelen sağanağın sele dönüştüğünü ifade etti. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı