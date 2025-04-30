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Çorlu'da Uyuşturucu ile Mücadele: 10 Metruk Bina Yıkıldı

Çorlu'da Uyuşturucu ile Mücadele: 10 Metruk Bina Yıkıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı belirlenen 10 metruk bina yıkıldı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen yıkım işlemleri geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı belirlenen 10 metruk bina yıkıldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen metruk yapılarla ilgili ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, mahallede uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanıldığı tespit edilen 10 metruk bina için yıkım kararı alındı.

Yıkım işlemleri, geniş güvenlik önlemleri altında polis ve belediye ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Yıkım sırasında çevrede güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri önlem aldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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