Çorlu'da Takla Atan Araçta Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde Hayatta Kaldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu sürücü A.K. emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, sürücü A.K. emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çorlu- İstanbul yolu Şahbaz mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.K., yönetimindeki 59 AAC 448 plakalı otomobili ile Şahbaz mahallesi yakınına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, orta refüje çarparak takla atarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü A.K. otomobilden, yara almadan çıktı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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