Çorlu'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir aracın içindekilere rastgele ateş açan M.S, araçta bulunan O.E.'nin yaralanmasına neden oldu. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ateş ettiği araçtaki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde M.S, iddiaya göre A.E. yönetimindeki pikaba tabancayla rastgele ateş etti. Olayda araçtaki yolcu O.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
500
