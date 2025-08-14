Çorlu'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Çorlu'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında bir villa kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Önerler Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bir villa kullanılamaz hale geldi, bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
