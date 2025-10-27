Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motorsikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
F.Ç. yönetimindeki 59 AKH 281 plakalı motosiklet, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi'nde karşı yönden gelen A.O. idaresindeki 59 PA 625 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü F.Ç. ile motosikletteki yolcu C.Ç, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel