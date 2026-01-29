Haberler

Çorlu'da Komşusunu 7 Yerinden Bıçaklayarak Yaraladı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Sercan Temel (23) tartıştığı komşusu Refika Öngün'ü (62) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sercan Temel (23), tartıştığı komşusu Refika Öngün'ü (62) 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak'taki Umut Apartmanı'nda meydana geldi. Sercan Temel ile aynı apartmanda oturduğu komşusu Refika Öngün arasında bina girişinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Temel, cebinden çıkardığı bıçakla kadını 7 kez bıçakladı. Öngün'ün çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Refika Öngün ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sercan Temel gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
