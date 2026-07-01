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Katı atık bertaraf tesisinde yangında çöp depolama alanı zarar gördü

Katı atık bertaraf tesisinde yangında çöp depolama alanı zarar gördü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir şirkete ait katı atık bertaraf tesisinin çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çöp alanı hasar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangında, çöp depolama alanı zarar gördü.

Çorlu-Tekirdağ kara yolunun Karatepe mevkisinde saat 11.00 sıralarında özel bir şirkete ait katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çöplerin bulunduğu alanda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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