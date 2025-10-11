Haberler

Çorlu'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Gazze'ye yardım amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından kermes düzenlendi. Çorlu Filistin İnisiyatifi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli gıda ve yöresel ürünler satışa sunulacak. Elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Gazze'ye yardım için sivil toplum kuruluşları tarafından kermes düzenlendi.

Çorlu Filistin İnisiyatifi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye hizmet binası önünde düzenlenen kermeste, çeşitli gıda ve yöresel ürünler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Çorlu Filistin İnisiyatifi adına konuşma yapan Muhammet Özmen, Filistin'de yaşananların insanlık ayıbı olduğunu vurguladı.

Kermesten elde edilecek gelirin Filistin İnisiyatifi gurubu tarafından Gazze'ye gönderileceğini aktaran Özmen, "Gelirleri Filistin'e yollayacağız. Filistin'de yaşananlara bütün dünya şahitlik ediyor. Bizler de Çorlu'dan elimizi taşın altına koyarak bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kermesin yanı sıra resim sergisi ve 6 yaşındaki Hint Recb'in öldürüldüğü temsili araba da alanda sergileniyor. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kermesin açılışına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu ilim Yayma Cemiyeti Başkanı Kurtuluş Ay, Çorlu Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, ile sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
