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Tekirdağ'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. ?

Kazımiye Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ş.Y. ile E.Ü. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş.Y, bıçakla E.Ü'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli M.Ş.Y. ile olayla ilgili A.E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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