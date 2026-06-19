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Çorlu'da araçtan ateş açan şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beyaz bir araçtan tabancayla ateş açtığı belirlenen F.B.A., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç içerisinden tabancayla ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde beyaz renkli bir araçtan ateş açılması üzerine çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin F.B.A. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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