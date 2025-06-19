Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'tan Temizlik İşçilerine Ziyaret ve Kaymakam Eren'e Veda

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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Ayrıca, görev süresini tamamlayan Kaymakam Murat Eren için bir veda programı düzenledi. Mezuniyet töreni ile ilgili de bilgiler paylaşıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sarıkurt, daha sonra çalışanlarla sohbet etti.

Sarıkurt, ilçenin temiz kalmasında en büyük pay sahibi olan temizlik işleri emekçileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

-Kaymakam Eren'e veda programı düzenlendi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'daki görev süresini tamamlayan Kaymakam Murat Eren için veda yemeği düzenledi.

Sarıkurt, ilçede bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Eren ile görev süresi boyunca Çorlu'nun ortak paydası için uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

İlçenin huzur ve refahı için özveriyle görev yapan Eren'e teşekkür eden Sarıkurt, yeni görevinde ErenE başarılar diledi.

-Hayrabolu'da mezuniyet töreni düzenlendi

Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Mümin Lütfüoğlu törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencilere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, kendilerini ileride çok daha iyi yerlerde görmeyi temenni ettiklerini belirtti.

Okullarında 64 öğrenciyi mezun etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Lütfüoğlu, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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