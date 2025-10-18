Haberler

Çöp Dolu Evde Eşi Benzeri Görülmemiş Olay: Zihinsel Engelli Kadın ve Annesinin Trajik Hikayesi

Güncelleme:
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde zihinsel engelli bir kadının, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadığı ortaya çıktı. Yakınları tarafından evde bulunan çürümüş ceset, polisin, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gün yüzüne çıkarıldı.

Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya (81) ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan (41) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Hatice Çankaya'nın kapıyı açması üzerine içeriden gelen yoğun kokudan şüphelenip evi kontrol eden yakınları, yaşlı kadının çürümüş cesediyle karşılaştı.

Haber verilmesinin ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlenirken, evin tüm odalarının sokaktan toplanan çöplerle dolu olduğu görüldü.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zihinsel engelli kadın ise sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Evdeki çöpler belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.

