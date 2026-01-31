Haberler

ÇOMÜ'de 3 ön lisans programı kalite tescili aldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Gıda Kalite Kontrolü, İnşaat Teknolojisi ve Bankacılık-Sigortacılık programları, MEDEK tarafından akredite edilerek kalite tescili aldı. Bu başarı, üniversitenin mesleki eğitimde kalite hedeflerinin bir göstergesi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 3 ön lisans programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından ilk kez akredite edilerek kalite tescili aldı.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, kurumun, kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme odaklı çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attığı belirtildi.

MEDEK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ile İnşaat Teknolojisi Programı ve Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nın ilk kez akredite edilerek kalite tescili aldığının ifade edeldiği açıklamada, şöyle denildi:

"ÇOMÜ'nün önlisans düzeyinde MEDEK tarafından akredite edilen ilk üç programı, üniversitemizin mesleki ve teknik eğitimde kalite kültürünü yaygınlaştırma hedefinin somut bir göstergesidir. Bu önemli kazanım, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğine katkı sunarken, paydaşlarla kurulan güçlü işbirliklerinin de bir çıktısı niteliğindedir. ÇOMÜ, kalite güvencesi sistemini tüm akademik birimlerine yaygınlaştırmayı, akreditasyon süreçlerini güçlendirmeyi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını kararlılıkla sürdürmektedir."

