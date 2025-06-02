Colorado'da Molotofkokteyli Saldırısı: 8 Yaralı

Colorado'da Molotofkokteyli Saldırısı: 8 Yaralı
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ABD'nin Colorado eyaletinde, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden bir gruba molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 8 kişi yaralandı ve saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin Colorado eyaletinde, İsrail yanlısı Yahudi bir grubun düzenlediği yürüyüşe bir kişinin molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırması sonucu en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman, Colorado eyaletinin Boulder kentinde Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden göstericilere saldırdı.

Molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle düzenlenen saldırıda, yaşları 52 ile 88 arasında değişen 8 kişi yaralandı. Polis, saldırgan Mohamed Sabry Soliman'ı gözaltına aldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "hedefli bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek Soliman'ı "nefret suçu" ile suçladı.

Soliman'ın eyalet yasalarına göre ayrıca ikinci dereceden cinayete teşebbüs, saldırı ve yaralama suçları ile de suçlanabileceği kaydedildi.

Mısır vatandaşı olan ve ABD'ye 2022'de vize ile giriş yapan Soliman'ın vizesinin Şubat 2023'te bittiği ve ABD'ye iltica başvurusunda bulunarak ülkede yaşamaya devam ettiği bildirildi.

ABD'nin Başkenti Washington DC'de 22 Mayıs'ta yapılan bir saldırıda da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden iki çalışan, Ulusal Yahudi Müzesi çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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