Çölleşme ile Mücadelede Rio Sinerjisi Protokolü İmzalandı

Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede küresel çabaları ulusal ölçekte daha etkili ve eş güdümlü hale getirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Rio Sinerjisi Protokolü" imzalandı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokolle iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi bozulumuyla mücadele alanlarında ortak stratejiler geliştirilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün yürüteceği protokol kapsamında eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek, ulusal ve uluslararası raporlama süreçlerinde işbirliği yapılacak ve ortak projeler hazırlanacak.