NİĞDE'de kendisinden haber alınamayan Hacı Emin Dokuz (82), çöken metruk evin çatısı altında ölü bulundu.

Bor ilçesine bağlı Orta Mahalle Yeşil Dere Sokak'ta çocuklarıyla birlikte yaşayan Hacı Emin Dokuz'dan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evin çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mahallede bulunan metruk evin, çöken çatısının altında kaldığı saptanan yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Dokuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.