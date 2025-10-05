Çocukların Resimleriyle Gazze için Dayanışma Sergisi

Gazze'deki soykırıma karşı durma ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek için çocukların çizdiği resimler, Eminönü'nde sergilendi.

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED) tarafından düzenlenen, Filistin'e bağışlanmak üzere çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu sergi, bugünkü "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliğine katılanlar ve turistlerce de ilgiyle takip edildi.

YEÇED Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatmanur Sağban, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların Gazze'deki soykırımı anlayabileceği şekilde çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Açtıkları stantlarda çocuklara yönelik yüz boyama ve resim çizme gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Sağban, "Filistin ve Gazze soykırımına ilişkin düzenlediğimiz resim yarışmasına katılan çocukların eserlerinden seçtiklerimizi bugün burada sergiliyoruz." diye konuştu.

Sağban, jürinin seçtiği eserleri daha sonra düzenleyecekleri müzayedede açık artırmayla bağış karşılığında satacaklarını dile getirdi.

Çocukların Filistin ve Gazze'deki duruma ilişkin hayal dünyalarında olanları resmettiklerini aktaran Sağban, şöyle konuştu:

"Birbirinden farklı ve renkli resimler var. Bir çocuğumuz Mescid-i Aksa'nın önünde bir sirk, panayır resmetti. Çocukların dönme dolaba bindiği, çeşitli hayvanların olduğu eğlenceli bir çizim. Bazı çocuklar Filistin'deki direnişi çizdi. Bu, bizim için de çok şaşırtıcıydı. Aralarında oradaki direnişi yansıtanlar oldu. Bazı çocuklar daha renkli şeyler yaparken bazı çocuklar 'İsrail' diye sadece siyah bir çizim, karalama meydana getirdi."

Sağban, İsrail tarafından Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen soykırımın ardından bölgeye sıcak yemek, gıda, temiz su, anne-bebek kiti, çadır ulaştırdıklarına dikkati çekerek, bağışçıların desteğiyle faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini vurguladı.