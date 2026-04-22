Bakan Göktaş: Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Tavizsiz Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM ve UNICEF ile yapılan görüşmede çocukların korunmasına yönelik politikaların önemini vurguladı ve şiddete karşı kararlı duruş sergileyeceklerini bildirdi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM ve UNICEF yetkilileriyle yapılan görüşmede çocukları merkeze alan politikalar ile erken tespit ve hızlı müdahale sistemlerinin ele alındığını belirterek, çocuğa yönelik şiddete karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid ve UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina de Dominicis ile bir araya geldiklerini açıkladı. Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çocukları merkeze alan küresel politikalarımızı, sosyal risk haritalarımızı, erken tespit ve hızlı müdahale sistemlerimizi çok boyutlu bakış açısıyla değerlendirdik. Görüşmemizin ardından, ülkemizdeki ilgili kamu kurumlarının katılımıyla Çocukları Şiddetten Koruma Kurumlar Arası Toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye olarak, çocuklarımızın güvenliğini, refahını ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutarak güçlü bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu anlayışımızı kararlılıkla korumaya ve çocuğa yönelik şiddete karşı durmaya tavizsiz şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
