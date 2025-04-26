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Çocuğa Şiddet Uygulayan Bakıcı Gözaltına Alındı

Çocuğa Şiddet Uygulayan Bakıcı Gözaltına Alındı
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İstanbul'da, 1 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu bakıcı kadın gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin çocuğu boğmaya çalıştığını ve darp ettiğini belirledi. 7 çocuğun daha bulunduğu evde, iki çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesi için işlem başlatıldı.

Fatih'te çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen bakıcı kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu M.I'nın, evinde baktığı aynı uyruklu 1 yaşındaki U.G'ye şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheli kadının çocuğu yastıkla boğmaya çalıştığını, tekme ve tokat atarak darp ettiğini belirledi.

Şüpheli M.I'yı Nişanca Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alan ekipler, evde darp edilen çocuğun da aralarında bulunduğu 7 Özbekistan uyruklu çocuğun daha bulunduğunu tespit etti. Çocuklardan 2'sinin M.I'ya, 5'inin komşularına ait olduğu anlaşıldı.

Şüpheli kadın "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilirken, 2 kız çocuğunun ise İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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